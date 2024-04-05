В Кремле высказались о новых экспортных ограничениях Японии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недружественной позицией в отношении России введение Японией новых экспортных ограничений.

"Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны, и заняла недружественную позицию по отношению к нам", - сказал он.

Говоря о том, как в Кремле отреагировали на новый запрет, Песков сообщил, что "так же, как и на предыдущие".

5 апреля Министерство экономики, торговли и промышленности Японии уточнило перечень товаров, которые запрещено поставлять в РФ. В общий список были добавлены 164 товарные категории, в том числе моторное масло, литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлоза и др. Эти ограничения вступят в силу 17 апреля.

Запрет на импорт непромышленных алмазов российского происхождения, как было объявлено, вступает в силу с 10 мая. Он касается камней от 1 карата. В случае импорта алмазов до 1 карата необходимо соответствующее разрешение от министра экономики, торговли и промышленности.