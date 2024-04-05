В мире появилась новая валюта

Управляющий Резервного банка Зимбабве Джон Мушаявану объявил о введении новой национальной денежной единицы — зимбабвийского золота или ZiG, которая сменит старый зимбабвийский доллар. Его слова приводит ТАСС.

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Глава ЦБ отметил, что новая валюта будет выпускаться в виде монет и купюр номиналом в 1,2, 5, 10, 20, 100 и 200 ZiG. Обеспечивать зимбабвийский доллар будут запасы иностранной валюты и драгоценных металлов, добытых в стране.

«Ее обменный курс к доллару США составит 13,5 ZiG за один доллар США», — добавил Мушаявану.

Причиной таких мер стала гиперинфляция в государстве, которая наблюдается уже много лет. В прошлый раз власти Зимбабве пытались перезапустить зимбабвийский доллар в 2021 году, но за три года его курс изменился от 1:1 к 1:36000.