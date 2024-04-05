Три страны Африки потребовали от G7 пересмотреть механизм сертификации алмазов

Власти Анголы, Ботсваны и Намибии обратились к странам Группы семи (G7) с требованием отменить положение, которое обязывает производителей алмазов отправлять их в Бельгию для последующей сертификации. Об этом сообщил президент Ботсваны Мокгвитси Масиси.

"Мы написали письмо с протестом и показали его другим производителям алмазов - Намибии и Анголе, попросив их поставить свои подписи, - цитирует Масиси южноафриканская радиостанция SABС, одновременно напоминая, что введенная G7 мера представляет собой попытку ограничить импорт алмазов из России. - После этого с небольшими правками все три страны подписали письмо и направили его в G7. Ответа от "семерки" пока нет".

Масиси подчеркнул, что решение G7 по отслеживанию алмазов вредит интересам африканских стран и в особенности Ботсваны, которая занимает первую позицию в Африке по объемам производства алмазов.

"Механизм отслеживания движения алмазов, вводимый G7, ложится тяжелым и несправедливым бременем на африканских производителей алмазов, - отметил он. - Мы не можем согласиться на попытки подорвать наше стремление к развитию. Тот факт, что Бельгию сделали единственным центром проверки алмазов, является наглостью. Неприемлемо, чтобы добываемые нами из наших недр алмазы отправлялись в бельгийский Антверпен для проверки".

Президент Ботсваны указал, что требуемая G7 система сертификации привела к сбоям в мировой торговле алмазами.

В декабре 2023 года страны G7 объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта ограничения вступили в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. В совместном заявлении лидеры стран G7 договорились создать до 1 сентября 2024 года "надежный механизм" проверки и сертификации необработанных алмазов внутри G7.