Спрогнозирована цена на нефть до конца года

Цена нефти в 2024 году будет колебаться в диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель, считает председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Его прогноз приводит ТАСС.

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По словам главы компании, ценовая динамика будет зависеть от множества факторов, но текущая стоимость нефти является справедливой, и дефицит на ее рынке, который он назвал сбалансированным, отсутствует. В связи с этим на заседании комитета ОПЕК+ решили не изменять планы по добыче на второй квартал 2024 года.

Котировки нефти марки Brent в марте держались на уровне около 85 долларов за баррель, а с конца месяца начали расти, поднявшись 4 апреля выше 91 доллара впервые с октября 2023 года.

Как объяснил вице-премьер России Александр Новак, рост цен в последние несколько дней связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и реакцией на нее рынков.