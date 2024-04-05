Bloomberg: Индия и Россия обошли санкции

Индия получит два военных корабля российского производства, который войдут в ее ВМС, в обход санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских чиновников.

По данным агентства, один корабль Индия, вероятнее всего, получит в сентябре, а другой уже в начале 2025 года. Их поставки были отложены на два года из-за конфликта на Украине.

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«Эти корабли являются частью соглашения, который Индия подписала с Россией еще в 2018 году. Он предполагает поставку четырех судов. Еще два строятся в Индии в сотрудничестве с РФ, но также отстают от графика из-за проблем с цепочками поставок, связанных с конфликтом на Украине», — сообщили собеседники Bloomberg.

Еще одним препятствием стали антироссийские санкции со стороны Запада, которые создали трудности с оплатой российских вооружений, но Нью-Дели и Москве удалось найти способ обойти их. Он заключается в том, что Индия оплачивает вооружения РФ рупиями, а сырую нефть — дирхамами и долларами.