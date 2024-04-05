Россия прекращает экспорт сахара до конца лета

В России одобрили запрет на вывоз сахара до 31 августа. Решение приняла таможенная подкомиссия Минсельхоза. Проект временного эмбарго появился еще в марте, но теперь он официально вступает в силу. Однако на поставки в страны ЕАЭС эмбарго не распространяется.

С августа по февраль Россия продала за границу втрое больше сахара, чем за предыдущий аналогичный период. Судя по всему, эти темпы посчитали чересчур быстрыми.

Зачем понадобился запрет на экспорт, рассуждает главный редактор портала Agrotrend.ru Николай Лычев:

Николай Лычев, главный редактор портала Agrotrend.ru

«В этом году, примерно до конца августа, когда переработка урожая прошлого года окончательно закончится, Россия произведет 6,8 млн тонн сахарной свеклы. При потреблении 5,8 млн тонн. Теоретическая разница — 1 млн тонн. Но еще 200 тысяч тонн нам привозит входящая в ЕАЭС Белоруссия, которой никто не запретил экспортировать в Россию. Это не значит, что мы на начало сезона, 1 сентября, имеем миллионный остаток. Но 200-300 тысяч при текущей динамике экспорта, при текущих ценах и прочих вводных Россия недовывезет, если не случится чего-то непредвиденного. Рынку подается негативный сигнал о том, что на момент начала активного сбора урожая в России может сохраниться экспортный запрет. Причем это не квоты, это не пошлины, это эмбарго. Будет сохраняться экспортный эмбарго, и доходность производителей сахарной свеклы будет под давлением. Этого хотелось бы избежать. Но как это сделать, пока непонятно. Почему введен этот запрет? Сыграл такой негативный триггер, как история с ценами на яйца: чиновники перестраховываются и до 31 августа хотят убедиться, какие ценовые балансы складываются и как себя ведет цена на сахар. А ведет она себя в истекший период 2024 года повышательным образом».

При этом спрос на внешнем рынке стабильно высок, поскольку российский сахар — один из самых доступных. География экспорта за последний год заметно расширилась. Российский товар стали закупать Турция, Сенегал, Северная Корея, Афганистан и Туркмения.