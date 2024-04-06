В РФ повысили пороговые значения по ряду экономических статей

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении пороговых значений при определении крупного и особо крупного ущерба по части экономических статей в Уголовном кодексе. В том числе пороги повышены в статьях о «мошенничестве», «ограничении конкуренции» и «уклонении от уплаты налогов».

Так, в статье 159 («мошенничество») значительным теперь считается ущерб в сумме не менее 250 тысяч рублей (ранее — не менее 10 тысяч рублей), крупным — стоимость имущества, превышающая 4,5 млн рублей (ранее — 3 млн рублей), особо крупным — превышающая 18 млн рублей (ранее — 12 млн рублей).

В статье 199 («уклонение от уплаты налогов») крупным размером признается сумма налогов (или взносов), превышающая 18 млн 750 тысяч рублей за три финансовых года (ранее — 15 млн рублей), в особо крупном размере — превышающая 56 млн 250 тысяч рублей (ранее — 45 млн рублей).

В законе также декриминализован ряд составов преступлений. В частности, речь идет о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в крупном и особо крупном размере, и незаконном использовании предупредительной маркировки. Закон вступает в силу спустя десять дней после опубликования.