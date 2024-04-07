Названы главные торговые партнеры России

На азиатские страны приходится 51% всего товарооборота по итогам 2023 года, на европейские — 23%. Западных стран больше нет в первой пятерке главных торговых партнеров России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

По данным ФТС, товарооборот России в прошлом году составил 710,1 миллиарда долларов. Из них 51% пришелся на азиатские страны, 23% — на европейские, 11% — на Ближний Восток.

Еще 8% — на ближнее зарубежье, 4% — на американские страны, а 3% — на Африку.

Лидером остается КНР с товарооборотом в 240,1 миллиарда долларов. На второе место с пятого поднялась Индия, торговля с которое выросла в 1,8 раза (64,9 млрд долларов). На третьей позиции Турция (56,5 млрд).

Далее следуют Белоруссия (55 млрд) и Казахстан (26 млрд).

На эти пять стран приходится 60% всего товарооборота России в 2023 году.

Во вторую пятерку входят Южная Корея (15 млрд), ФРГ (12,2 млрд), ОАЭ (12,1 млрд), Бразилия (11,3 млрд), Нидерланды, (9,9 млрд).

При этом ОАЭ и Бразилия поднялись в рейтинге на несколько строчек, а Нидерланды и ФРГ, напротив, опустились.

Также активно Россия торговала с Японией (9,7 млрд), Гонконгом (5,9 млрд), Узбекистаном (9,9 млрд) и Арменией (7,3 млрд).

Главным партнером в Африке стал Египет. Товарооборот увеличился на 40% и составил 5,5 млрд долларов.

Также крупными партнерами стали Иран (4 млрд) и Саудовская Аравия, с которой торговля выросла в полтора раза (3,3 млрд).

В Америке, помимо Бразилии, активно шла торговля с США (5,5 млрд), Мексикой (2,2 млрд) и Эквадором (1,1 млрд).