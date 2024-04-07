Эксперт оценил влияние приостановки Орского НПЗ на стоимость топлива

Временная остановка Орского нефтеперерабатывающего завода из-за паводка не повлияет на цену топлива в России. Так прокомментировал ситуацию Дмитрий Гусев, представитель ассоциации производителей и продавцов энергоресурсов «Надежный партнер», передает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

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«С учетом запасов на нефтебазах и в связи с тем, что с паводком потребление нефтепродуктов в регионе снизилось, кратковременное выбытие, остановка нефтеперерабатывающего завода не нанесет значительного влияния на стоимость нефтепродуктов», — сказал Гусев.

Он отметил, что остановка НПЗ является временной профилактической мерой. Глобальных рисков нет, поставки будут обеспечены во все регионы РФ, без повышения цены и снижения качества.

В воскресенье Орский НПЗ приостановил работу из-за рекордного наводнения, чтобы избежать экологических рисков.

«Орскнефтеоргсинтез» является одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет 6 миллионов тонн в год, Завод выпускает около 30 наименований продукции.