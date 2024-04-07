Подсчитан ущерб от паводка в Оренбургской области для сферы АПК

Паводок нанес ущерб инфраструктуре на 21 млрд рублей. Агропромышленный комплекс Оренбургской области потеряет 65 миллионов рублей. Такие цифры привел губернатор региона Денис Паслер.

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«По предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 млрд рублей. 65 млн рублей — предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу», — написал Паслер в Telegram-канале.

По его словам, в Орске прошло заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Участвовали глава МЧС России Александр Куренков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководители федеральных ведомств.

Принято решение отнести чрезвычайную ситуацию в Оренбургской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.

Паслер отметил, что ситуация в Оренбуржье остается сложной, прогнозируемый пик — 10 апреля. Кроме того, впереди пик паводка в Курганской и Тюменской области.