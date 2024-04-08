Консорциум Автономная некоммерческая организация (АНО) «Вычислительная техника», объединяющий ряд крупных производителей электроники в России, предложил исключить смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, сообщают «Ведомости». С инициативой по продвижению российских товаров АНО обратилась в Минцифры.

Также организация предлагает давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты для стимулирования производства и закупки техники для массового сегмента. Однако эксперты отнеслись к идее скептически. В частности, гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что продукция таких брендов, как Apple и Samsung, находится в более высоком ценовом сегменте и нет ясности, как выиграют российские производители от запрета на ввоз электроники этих брендов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что введение пошлин на зарубежную технику не сказалось на ценах крупных поставщиков. По его словам, мера направлена против серых продавцов, избегавших данных выплат. Официально работающие магазины уже давно оплачивают пошлины, поэтому у них нет оснований корректировать стоимость товаров, отметил эксперт.