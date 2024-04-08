Миру предсказали новый "китайский шок"

Эксперты, опрошенные РБК, считают, что мир столкнется с новым «китайским шоком», на этот раз - в сфере высоких технологий. По мнению аналитиков, США ответят на новый бум очередными санкциями против экономики КНР.

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«Китайский шок» - экономическое явление, связанное с переходом Китая к массовому производству разнообразных товаров. Одним из основных аспектов «китайского шока» стало резкое увеличение китайского экспорта, особенно после вступления страны в ВТО в 2001 году. Китайская экономика стала одним из крупнейших экспортеров мира, это изменило структуру глобальной торговли. Многие производства в итоге были переведены в Китай из других стран.

Конкуренция с китайскими товарами оказала серьезное давление на производителей в разных частях мира, особенно в развивающихся экономиках, где более дорогие продукты проигрывали более дешевым китайским аналогам.

Как отмечает РБК, со времен первого «шока» Китай изменил свое положение в производственной цепочке, начав выпускать не только текстиль и игрушки, но также машины, станки и разнообразное высокотехнологичное оборудование.

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Эксперт НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что Китай стал прямым конкурентом производителей из США, ЕС и Японии. Он отметил, что западные страны уже приняли меры по защите своих рынков, введя новые ограничения.

«Мы имеем основания ожидать, что эти меры будут значительно усилены, поэтому этот наплыв китайских товаров, если и будет, то это произойдет в России, в странах развивающегося мира, где зачастую нет настолько развитых собственных индустрий, которые надо защищать», - считает Кашин.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов добавил, что Китай в последние десять лет повышает качество своих технологий, уменьшая их стоимость. По его мнению, из-за этого западные страны попытаются на время «затормозить» развитие Китая.

Маслов обратил внимание, что многие американские и британские университеты закрыли лаборатории в Китае, а на Западе начались кампании против Huawei и других крупных представителей китайского бизнеса. Также западные страны создают «нервическую ситуацию» вокруг Китая, убеждая, что скоро может произойти военное столкновение Пекина и Тайваня. Новые компании вряд ли будут активно приходить в Китай на фоне таких слухов.