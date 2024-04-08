Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки

Банк России может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 года, если инфляция продолжит устойчиво замедляться.

Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в ГД.

"Есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Центробанк назвал условия, при которых возможно снижение ставки. Для этого необходимо дальнейшее устойчивое замедление инфляции и охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности. Также необходимо добиться снижения жесткости рынка труда.

Миру предсказали новый "китайский шок"

До этого Набиуллина рассказывала, что накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в торможении роста цен в 2024 году.