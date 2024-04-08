Названа доля операций, проходящих через российский аналог SWIFT

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о прохождении свыше 98% финансовых операций внутри страны через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Соответствующее объявление она сделала в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

Напомним, что СПФС является российским аналогом SWIFT. По словам председателя регулятора, участниками системы стали более 160 нерезидентов из 20 государств.

Набиуллина указала на последовательное создание регулятором условий для международных расчетов в национальных валютах. По ее словам, санкционные риски остаются высокими, если в цепочке расчетов используются счета в долларах, евро, а также SWIFT.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные межбанковской системы сообщило, что доля доллара в мировых расчетах через SWIFT по итогам февраля снизилась до минимума с июля 2023 года, составив 46,56%.

Набиуллина назвала условие для снижения ключевой ставки

Согласно информации агентства, за февраль удельный вес доллара сократился на 0,08 процентных пункта. Несмотря на это он продолжает оставаться самой востребованной валютой в мире.