США указали на катастрофу при разрыве с Китаем для обеих стран

Разрыв отношений США и Китая не отвечают интересам обеих стран, более того, последствия такого решения будут катастрофическими для всех. Об этом во время визита в КНР заявила американский министр финансов Джанет Йеллен, сообщает РИА Новости.

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Она указала, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином. Экономики обеих стран глубоко интегрированы — Китай, с одной стороны, поставляет в США товары, но с другой остается ключевым рынком для американских товаров и услуг. Кроме того, конкуренция компаний обеих стран способствует динамизму и инновациям в американской промышленности.

Йеллен во время пресс-конференции по итогам встреч с китайским руководством объяснила, что США действительно пытаются диверсифицировать цепочку поставок, чтобы сохранить более широкие торговые и инвестиционные отношения. Однако это не означает отказа от Китая.

Визит главы Минфина США в Китай проходит с 4 по 9 апреля. К настоящему времени Йеллен провела переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, главой Минфина Китая Лань Фоанем.

Ранее СМИ выяснили, что во время общения с китайскими чиновниками Йеллен обвинила КНР в перепроизводстве товаров и объяснила, что торговым партнерам Пекина придется защищаться от такой политики. В результате Китай столкнется с невозможностью реализовать произведенный товар, что вкупе со слабостью внутреннего спроса приведет к кризису.