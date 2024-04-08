СМИ назвали потенциального лидера мирового экономического роста

Индия к 2028 году может возглавить рейтинг стран по темпам экономического роста. Это, возможно, произойдет в связи с замедлением экономики в КНР, сообщает агентство Bloomberg.

Подчеркивается, что фондовый рынок Индии демонстрирует значительный рост.

В страну идут иностранные инвестиции, Нью-Дели заключает новые торговые соглашения с другими государствами, говорится в публикации.

По данным Barclays и других инвестиционных банков, Индия может стать двигателем глобального экономического роста в течение следующего пятилетнего срока Нарендры Моди на посту премьер-министра.

Экономисты дали прогноз о новом «китайском шоке»

Bloomberg Economics считает, что уже к концу этого десятилетия темпы роста индийской экономики ускорятся до 9%. При этом редакция предположила, что темперы роста китайской экономики покажут замедление до 3,5%.

Сейчас ВВП Индии составляет 3,5 трлн долларов, а Китая — 17,8 трлн долларов.