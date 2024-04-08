Торгпред прокомментировал темпы роста торговли России и Китая

Торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский высказался о темпах роста двусторонней торговли.

«В 2023 году наша страна была на первом месте среди основных торговых партнёров Китая по темпам роста товарооборота, а в этом году показатель стал уже не двузначным, а однозначным», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, темпы роста торговли после скачка, связанного с насыщением ряда ниш, можно назвать средними.

В структуре российских поставок в Китай в 2023 году драйверами роста стали углеводороды, а также продукция АПК, цветные металлы и изделия из них, продукция химической и связанных с ней отраслей, удобрения.

Если говорить о китайском импорте, то рост спроса коснулся станков, дорожно-строительной техники, транспортных средств и электроприборов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что компании из Подмосковья представят продукцию на выставке в КНР.