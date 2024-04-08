Стало известно, как за год снизилась стоимость бриллиантов на мировом рынке

За год стоимость граненых алмазов снизилась на 17%. Но на цены повлияли не только санкции, но и производство синтетических камней, считают эксперты.

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Индекс IDEX Diamond от Международной алмазной биржи за год существенно просел до 107,5 пункта с 126.5.

Падение цен на бриллианты связано с санкциями, считает и. о. генерального директора Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Владимир Збойков.

"Дестабилизация алмазного рынка началась сразу после возникновения геополитических осложнений. Вопрос введения санкций против российских алмазов обсуждался еще два года назад, но встретил противодействие западных диамантеров - они теряли слишком много", - пояснил он.

Если Россия зарабатывала только на добыче, то они участвовали в цепочках трансграничных перепродаж и на российском алмазном сырье зарабатывали в 4 - 5 раз больше самой России, добавил эксперт. Тем не менее западные чиновники ограничения все-таки ввели, приняв 12 пакет санкций. Он касается только больших алмазов, но очень сильно подешевели не крупные, а как раз мелкие камни. Крупные бриллианты, от 3 карат и выше, не упали в цене вообще.

Помимо этого один из основных факторов, толкающих цены вниз, - это развитие сектора выращивания синтетических алмазов.

"К сожалению, отрасль давит на алмазный рынок. Доля синтетических камней растет, особенно это касается мелких размеров. Да, они стоят в 3-4 раза дешевле природных алмазов, но это не значит, что продавать их будут по такой цене. Внешне к тому же такие камни не отличаются", - отметил эксперт.

Кроме того, наиболее крупные камни, по его мнению, будут в дальнейшем лишь дорожать. Что касается российского сегмента, то тут мало что изменится.

На российском рынке вся эта история скажется слабее, чем на западном, полагает эксперт. Да, цены закупаемых нашими ювелирами бриллиантов в Индии будут пониже, но сложности с оплатой и логистикой все время возрастают, так что в итоге на российском рынке цены будут даже подрастать в соответствии с ростом затрат на доставку камней из Индии в Россию.

"Ценовые тренды на алмазном рынке формируются в соответствии с балансом спроса и предложения. Именно превышение запасов привело к нисходящей динамике цен на них в течение прошлого года, когда крупнейшие компании практически прекратили поставки, пытаясь остановить обвал цен", - рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Доля синтетических алмазов растет. Особенно это касается небольших камней. Они стоят в 3 - 4 раза дешевле природных алмазом. Но это не значит, что их будут продавать по их себестоимости

Спрос на алмазы формируют главным образом потребители США и Китая, уточнила она. Поэтому макроэкономика именно этих государств в моменте определяет движение цен на алмазы.

На мировом рынке алмазов возможен рост себестоимости камней из-за удорожания процесса сертификации, что может отразиться и на росте цен. Но это затронет прежде всего крупные и средние бриллианты и случится после 1 сентября.