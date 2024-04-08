В Греции спрогнозировали рост ВВП в 2024 году

Греческая экономика по итогам текущего года может вырасти на 2,3 процента, что значительно выше среднего показателя среди стран еврозоны. Об этом 8 апреля на ежегодном общем собрании акционеров заявил управляющий Банком Греции (Центробанк) Яннис Стурнарас.

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Как подчеркнул глава Центробанка, частное потребление и инвестиции по-прежнему будут являться ключевыми факторами роста греческой экономики. При этом вклад внешнеторгового сектора будет незначительно отрицательным, поскольку высокая инвестиционная активность приведет к значительному увеличению импорта.

«Перспективы развития туризма (одной из ключевых сфер экономики Греции — Прим.ред) в этом году вновь позитивны, несмотря на международную неопределенность», — приводит слова Стурнараса пресс-служба ведомства.

В Центробанке прогнозируют дальнейшее снижение инфляции в Греции до 2,8% по итогам текущего года. Ожидается также увеличение первичного профицит госбюджета до 2,1% ВВП. Согласно прогнозам, государственный долг продолжит сокращаться и составит 152,3% ВВП.

При этом в Центробанке Греции среди потенциальных рисков для роста национальной экономики выделяют, в частности, увеличивающуюся неопределенность в связи с неблагоприятными геополитическими событиями на Украине и на Ближнем Востоке и их влиянием на мировую экономическую среду, а также дальнейшее замедление развития европейского народного хозяйства.