Эксперты спрогнозировали рост цен на нефть до 100 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent может уже к осени подскочить до 100 долларов за баррель на фоне логистических проблем и сокращения добычи сырья в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

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На прошлой неделе нефть уже подорожала выше 90 долларов за баррель. На рост, по данным агентства, повлияла эскалации военных действий со стороны Израиля и Ирана.

Также отмечается, что недавнее решение Мексики сократить экспорт сырой нефти вынуждает нефтеперерабатывающие компании в США потреблять больше сырой нефти внутри страны. В частности, сообщается, что в марте поставки сократились на 35% - это самый низкий уровень начиная с 2019 года.

Такое положение дел в свою очередь снижает экспорт из США на мировой рынок, так как в Штатах вынуждены потреблять больше сырой нефти внутри страны.

"Все это приводит к масштабным перебоям в поставках, которые застали трейдеров врасплох. Кризис ускоряет рост цен на нефть в преддверии летнего автомобильного сезона в США, угрожая поднять цену на нефть марки Brent, мировой эталон, до 100 долларов впервые за почти два года", - заключают авторы статьи.

Как заявляют в инвестбанке JPMorgan Chase, на чьи данные ссылает Bloomberg, Brent может достичь отметки 100 долларов за баррель уже к августу или сентябрю.

По данным морской разведывательной компании Kpler, в марте ОАЭ сократили поставки нефти средней сернистой нефти Upper Zakum на 41% по сравнению со средним показателем прошлого года. По словам трейдеров, государственная нефтяная компания перенаправляет больше поставок этой нефти на собственный нефтеперерабатывающий завод. Хотя сокращения были ожидаемыми, и Национальная нефтяная компания Абу-Даби предлагает покупателям другой вид нефти в качестве замены, снижение экспорта способствовало повышению региональных цен на фоне более широкого сокращения добычи ОПЕК+.

Агентство обращает внимание, что это резко контрастирует с тем, что было всего несколько месяцев назад, когда стоимость нефти упала до многомесячного минимума на фоне роста добычи в США и увеличения экспорта нефти из России по морю, несмотря на санкции.

Ранее опрошенные "РГ" эксперты также отмечали, что резкое повышение нефтяных котировок путем сокращения добычи возможно, но это "открывает дорогу" многим сланцевым производителям нефти в США, которые будут пользоваться высокими ценами и составят конкуренцию нефти из Ближнего Востока и России на мировых рынках.

Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, в частности, обращал внимание, что перспективы развития мировой экономики на 2024 год умеренно позитивные. Ожидается рост мирового ВВП чуть меньший, чем 2023 году. На этом фоне, по его мнению, пока не стоит ждать обрушения цен на нефть ниже 70 долларов за баррель. Но если вдруг наступит сценарий прихода рецессии, а значит и более низких объемов потребления топлива, то избытки нефти будут негативно влиять на цену. Чтобы скорректировать это, странам ОПЕК+, видимо, придется опять слегка закрутить свои нефтяные краны, что должно будет выровнять цены.