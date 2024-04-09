Россия и Мьянма обсудили вопросы таможенного и финансового сотрудничества

Российская делегация во главе с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым обсудила в Нейпьидо вопросы таможенного и финансового сотрудничества между Россией и Мьянмой. Об этом сообщила газета Global New Light Of Myanmar.

Мьянманскую сторону на переговорах представлял вице-премьер, министр планирования и финансов Вин Шейн.

"Они обсудили вопросы, связанные с финансовым и таможенным сотрудничеством между Мьянмой и Россией, торговлей и платежами, а также возможность проведения учебных курсов и семинаров для развития человеческих ресурсов", - говорится в сообщении.

Министр по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо ранее заявил, что его страна приглашает российский бизнес инвестировать в разные сферы двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что сейчас Россия уже инвестирует "большое количество средств" в самые разные области, например в разведку и добычу полезных ископаемых, а также в образование.