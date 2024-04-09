В МИД РФ оценили позицию Киева по транзиту российского газа

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Киев не намерен спешить отказываться от транзита российского газа на фоне скорого истечения контракта с Москвой, по его словам, сама Украина вряд ли будет вести соответствующие переговоры с Россией, однако это может сделать ЕС.

Своим мнением Полищук поделился в беседе с ТАСС.

«Сам Киев не будет вести переговоры с Москвой и продлевать действующий контракт или подписывать новый с «Газпромом», это могут сделать Еврокомиссия или группа европейских стран, заинтересованных в сохранении транзита», - подчеркнул он, отметив, что в Киеве не исключают такого развития событий, если получатели в ЕС арендуют мощности украинской газотранспортной системы.

В конце марта сообщалось, что «Газпром» продолжает транзит газа в Европу через Украину, но в сокращенном объеме 42,1 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после остановки «Северного потока». Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран региона.

Украина приготовилась перейти на собственный газ

В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не намерена продлевать договор с «Газпромом» о транзите российского газа в Европу, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. Обсуждать это с российской стороной Киев, в принципе, не собирается. Однако готов сохранить транзит по новому договору, если этого захочет ЕС.