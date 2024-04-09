Сийярто: Венгрия сможет получать российский газ и без транзита через Украину

Венгрия обеспечит свою энергетическую безопасность благодаря газопроводу «Турецкий поток», даже если Украина откажется от транзита российского газа в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Будапеште на международной конференции по вопросам поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок. ТАСС

В данный момент Венгрия получает по этому маршруту почти весь объем российского газа по контрактам с «Газпромом», добавил Сийярто. «Если бы его не было, то у нас возникли бы серьёзные проблемы», — отметил он. RT на русском

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что киевские власти, несмотря на истекающий в 2024 году контракт с Россией, не будут спешить отказываться от транзита российского газа. Газета.Ru