Решение Вашингтона об изъятии заблокированных активов России ударит по самим Соединенным Штатам, ослабив статус доллара.

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Об этом сообщает американское издание New York Times.

«Это заманчивая идея, но плохая», – говорится в сообщении.

Финансовый аналитик NYT Кристофер Колдуэлл указал, что сам факт захвата активов России опасен для американской экономики. Не только Москва, но и многие другие страны вне западного блока воспримут его как акт разбоя.

На сегодняшний день самый ценный стратегический актив Соединенных Штатов – это доллар. Это позволяет Вашингтону наращивать и так огромный гигантский госдолг, который составляет уже 34 триллиона долларов.

Однако после изъятия заблокированных российских активов статус доллара как мировой валюты пошатнется.

«Если мы начнем воровать деньги, ситуация изменится», – предупредил экономист.