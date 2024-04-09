В Минэнерго заявили, что РФ полностью обеспечена запасами бензина

Россия полностью обеспечена запасами бензина, их достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго, передает «РБК».

В ведомстве отметили, что Россия также полностью выполняет контракты на поставку моторного топлива в дружественные страны.

«Российский внутренний рынок полностью обеспечен необходимыми объемами производства автомобильного бензина. Имеющихся товарных запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей, в том числе с учетом планового роста спроса в весенне-летний период», — указали в Минэнерго.

Таким образом в ведомстве также опровергли сообщения о том, что РФ обратилась к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на свой внутренний рынок. Там подчеркнули, что поставки бензина из республики в Россию не предусмотрены.

Ранее Reuters сообщал, что РФ попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах после атак на них беспилотников. До этого аналогичные заявления были по поводу поставок топлива в Россию из Белоруссии.