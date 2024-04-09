Оценено влияние спада развивающихся стран G20 на мировую экономику

Снижение производительности в развивающихся странах G20 сегодня втрое сильнее повлияет на мир, чем в 2000 году. К такому выводу пришли в Международном валютном фонде.

В МВФ отметили, что развивающиеся страны G20 все больше влияют на мировую экономику, поскольку за последние два десятилетия они сильнее интегрировались в глобальные рынки. В настоящее время их влияние на мир «сопоставимо с развитыми экономиками».

«Наше моделирование с использованием многострановой многоотраслевой торговой модели показывает, что спад производительности труда в странах с формирующимся рынком G20 может снизить мировое производство в три раза сильнее, чем это было бы в 2000 году», — говорится в тексте.

В связи с этим в МВФ назвали приоритетной задачей развитие эффективного многостороннего сотрудничества и координацию международной политики в целях управления побочными эффектами и минимизации рисков фрагментации мировой экономики, в том числе путем укрепления глобальной системы финансовой безопасности.