Евро может упасть до паритета с долларом

Расхождения в политике Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США обостряют опасения, что евро может достичь паритета с долларом США. Об этом пишет Bloomberg .

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Стратеги, включая Bank of America и LBBW, предупреждают, что если ЕЦБ будет продолжать более активное повышение ставок по сравнению с ФРС, это может привести к существенному ослаблению единой европейской валюты. По их оценкам, курс евро-доллар может опуститься до паритета, то есть 1:1, что соответствует снижению на около 8% от текущих уровней.

Специалисты напоминают, что в прошлом году аналогичные прогнозы не оправдались и евро обвалился до паритета с долларом из-за энергетического кризиса на фоне российского вторжения на Украину. Теперь эксперты считают, что новая угроза ослабления европейской валюты может исходить от дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС.

«Доллар просто пройдет паритет, как нож сквозь масло, если ФРС будет сохранять ставки, а ЕЦБ будет снижать их», — сказал главный экономист LBBW Мориц Краймер.

Его банк прогнозирует падение курса евро к доллару до $1,01 к 2025 году — это самый пессимистичный прогноз среди аналитиков, опрошенных изданием.

Аналитики Bank of America также отмечают, что если ФРС оставит ставки без изменений, а ЕЦБ реализует три повышения на 0,25 процентного пункта, евро может вернуться к паритету с долларом. Кроме того, любой новый энергетический шок может спровоцировать дальнейшее падение европейской валюты.

При этом сами трейдеры пока не делают ставку на столь значительное ослабление евро. Опционные рынки оценивают лишь 15-процентную вероятность падения единой валюты к паритету в ближайшие 12 месяцев.