Fitch понизило прогноз по рейтингу Китая до «негативного»

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая в иностранной валюте со «стабильного» на «негативный», обращая внимание на увеличившиеся бюджетные риски на фоне того, как экономика КНР сталкивается с возрастающей неопределенностью в своем переходе к новой модели роста. Хотя агентство и понизило прогноз, указывая на то, что в среднесрочной перспективе возможно и понижение самого рейтинга, долгосрочный кредитный рейтинг Китая был подтвержден на уровне «A+».

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Fitch прогнозирует, что дефицит госбюджета вырастет до 7,1% ВВП в 2024 году с 5,8% в 2023 году, что будет максимальным показателем с 2022 года (8,6%), когда Китай вводил жесткие ограничения, связанные с пандемией COVID. Для сравнения: средний показатель дефицита бюджета в 2015-2019 годах был равен 3,1% ВВП. Агентство также прогнозирует, что экономический рост Китая замедлится до 4,5% в 2024 году с 5,2% в прошлом году. Государственный долг вырастет до 61,3% ВВП в 2024 году с 56,1% в 2023 году, считают в Fitch.

«Пересмотр прогноза отражает возрастающие бюджетные риски Китая, поскольку страна сталкивается с более неопределенными экономическими перспективами на фоне перехода от модели роста, основанной на развитии недвижимости, к той, которую правительство считает более устойчивой», — пишет в своем сообщении Fitch.

Агентство считает, что бюджетно-налоговая политика, скорее всего, будет играть важную роль в поддержке экономического роста в ближайшие годы, что может поддерживать устойчивую тенденцию увеличения госдолга.

Министерство финансов Китая после этого заявления высказалось, что сожалеет о рейтинговом решении Fitch, пишет Bloomberg.

Международное рейтинговое агентство Moody’s еще в декабре 2023 года изменило прогноз рейтинга Китая на «негативный» со «стабильного». При этом долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной и национальной валюте был подтвержден на уровне «А1».