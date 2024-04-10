Эксперт спрогнозировал сильный рост цен на шоколад в мире

Стоимость шоколада в мире к середине 2024 года значительно увеличится на фоне дефицита какао.

© Unsplash

Об этом заявил руководитель Центра агроаналитики Минсельхоза Дмитрий Авельцов.

"Надо понимать, что в мире сейчас в дефиците только какао. Будьте готовы, что шоколад очень сильно подорожает к середине этого года и к концу года. Почти в три раза рост уже", - сказал Авельцов на XVIII отраслевой бизнес-конференции "Агроинвестора", посвященной животноводству, а также комбикормовой промышленности.

В то же время, по его словам, прогноз производства практически всех видов растениеводческой продукции в 2024 году в мире выше, чем в 2023 году.

"Высокого роста цены в этом году на растениеводческую продукцию не предвидится", - добавил он. "В мире на постковидном ажиотаже все цены очень сильно взлетели: на пшеницу, кукурузу, сою. Цены взлетели в некоторых группах [товаров] даже более чем в два раза. Однако на текущий момент спрос на растениеводческую продукцию чуть снизился, а производство растениеводческой продукции - чуть выросло. Это повлияло на переизбыток предложения растениеводческой продукции на рынке, что привело к спаду цены. Мы видим, что пшеница откатилась на доковидный уровень, кукуруза практические тоже, соя еще не достигла доковидного уровня, но стремительно к этим уровням приближается", - рассказал Авельцов.

В конце марта южноафриканская радиостанция SABC сообщила, что биржевые цены на какао-бобы впервые в истории торгов превысили $10 тыс. за тонну. Таким образом, стоимость выросла на 134% в годовом исчислении.