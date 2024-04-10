В России предложили прекратить поддерживать экспорт угля

Минтранс и РЖД предлагают с 2025 года полностью отменить понижающие коэффициенты на перевозку угля по железной дороге. Об этом со ссылкой на письмо замглавы ведомства Валентина Иванова от 30 марта сообщает РБК.

Такие коэффициенты вводились для поддержки поставок продукции на экспорт. После начала боевых действий на Украине действие скидок приостановили — сначала на три месяца, а потом и до 31 декабря 2024 года.

Пойти на такой шаг власти решили для увеличения доходов РЖД, что необходимо в том числе для выполнения инвестиционной программы и развития дорожной инфраструктуры. Какое-то время рассматривалась возможность вернуть коэффициент для перевозок в направлении западных и южных портов, но от этой инициативы решили отказаться.

В письме Иванова указано, что поддержать угольные компании можно будет за счет снижения тарифов на перевалку в порту Тамани, а также через сокращение ставок операторов железнодорожного подвижного состава.

Собеседник издания в одной из угольных компаний выразил надежду, что коэффициенты все же начнут применять. Дело в том, что стоимость топлива на мировых рынках значительно упала, а нагрузка на отрасль только выросла. На этом фоне ряд компаний задумались о целесообразности отгрузки топлива на экспорт в принципе, потому что поставки могут приносить убытки.

Ранее Росстат сообщил, что в феврале добыча угля в России упала до минимума с прошлого лета, до 34,6 миллиона тонн. Одной из причин такой динамики стал отказ угольщиков использовать порт в Тамани. Также с 1 марта власти вернули курсовые пошлины для угольной отрасли для повышения сборов в бюджет, что дополнительно сокращает их доходы.