Годовая инфляция в РФ с 2 по 8 апреля ускорилась до 7,79%

Годовая инфляция в России с 2 по 8 апреля ускорилась до 7,79% с 7,62% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 2 по 8 апреля 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,16%, год к году - 7,79%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,22%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,12% при замедлении роста цен на легковые автомобили, электро- и другие бытовые приборы. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,13% на фоне ускорения удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, опубликованному в сентябре 2023 года, министерство ожидает уровень инфляции в стране в 2024 году на уровне 4,5%. В 2023 году инфляция в РФ составила 7,42%.