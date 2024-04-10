Минфин предложил повысить цены ряд спиртных напитков

Минфин России предложил с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Соответствующий законопроект появился на портале правовой информации.

В тексте документа предлагается установить минимальную розничную цену водки в размере 299 рублей за 0,5 литра, бренди — 403 рублей и коньяка — 556 рублей за 0,5 литра. Сейчас этот уровень составляет 281 рубля за водку, 375 рублей за бренди и 517 рублей за коньяк.

Также в законопроекте значится ром, минимальную его стоимость планируют установить в размере 403 рублей за 0,5 литра. Еще один документ предлагает повысить минимальную закупочную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, с 68 до 73 рублей за литр безводного спирта.

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В качестве причин индексации в законопроекте значатся уровень инфляции, повышение ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов и рост затрат на производство алкогольной продукции.