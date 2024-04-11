Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не исключила принятия регулятором ответных мер в связи с западными санкциями против Национальной системы платежных карт (НСПК), передает ТАСС.

Вместе с тем председатель ЦБ указала на то, что подобный шаг - крайняя мера.

Набиуллина отметила, что в настоящее время регулятор занимается проработкой альтернативных решений для проведения платежей. Он взаимодействует с другими странами, добавила глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что финансовые организации нескольких государств отключили от транзакций карты «Мир» из-за угрозы вторичных рестрикций после введения ограничений в отношении НСПК России.

Прекращение работы большинства банков Армении с картами «Мир» объяснили

Об отказах в обслуживании карт российской системы сообщили в Казахстане, Армении, Узбекистане, а также Киргизии.

Кроме того, стало известно, что американская сторона начала отслеживать корреспондентские счета российских банков за рубежом.