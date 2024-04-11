В России начали обсуждать сдерживание цен на бензин

Правительство обсуждает новый комплекс мер по сдерживанию цен на бензин и дизельное топливо в условиях сезона высокого спроса. Об этом со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака от 2 апреля пишет РБК.

Из документа, в частности, следует, что чиновник рекомендовал вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) перестать покупать друг у друга нефтепродукты на бирже, а заключать прямые договоры по ценам, которые складываются на торгах.

С помощью закупок у конкурентов нефтяники могут обходить условия по реализации топлива на торгах. В настоящее время они установлены на уровне 15 процентов для производства бензина и 16 процентов для дизельного топлива. Предполагается, что такие объёмы смогут обеспечить независимые сети АЗС достаточным количеством топлива.

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Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вице-премьер поручил совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) понять, какие факторы приводят к ажиотажному спросу на торгах топливом, и предложить способы для прекращения необоснованного роста. В свою очередь Минэнерго и Минпромторг проведут анализ ценообразования на компоненты для высокооктанового бензина.

Ряд поручений касается удерживания цен на горючее для сельхозпроизводителей с помощью целевого уровня и анализа мелкооптовых цен на нефтепродукты в сравнении ценами, которые устанавливают ВИНК.