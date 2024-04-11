Эксперты дали прогноз по курсу рубля перед майскими праздниками

Издание Life узнало, какой курс рубля прогнозируют аналитики перед майскими праздниками.

В частности, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что в скором времени нацвалюта может вернуться на средние значения последнего времени — к 92,5. Он напомнил о том, что в конце месяца экспортерам предстоит оплата налогов. Это отразится на рубле, указал специалист.

По его мнению, за «американцем» потянутся вниз и другие валюты. Так, евро вновь опустится ниже 100, а юань подойдет к 12,7, предположил собеседник.

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, если курс доллара закрепится выше отметки 93,30 рубля, то рубль может упасть до 96. Он отметил, что цель по курсу юаня — 13 рублей, а по евро — 103,70 рубля.

Так, национальная валюта находится под давлением в связи с сочетанием фундаментальных, геополитических и технических факторов, указал эксперт. Он ожидает дальнейшего ослабления национальной валюты к майским праздникам.

По словам частного инвестора, основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, в ближайшее время можно будет увидеть курс в следующем коридоре: около 91–92 рублей за доллар, 98–99 рублей за евро и 13 рублей за юань.

Он прогнозирует ухудшение ситуации с наполнением бюджета в третьем и четвертом квартале. Тогда и произойдет умеренное ослабление рубля, считает собеседник.

В четверг, 11 апреля, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара вплотную подошел к 94 рублям. Это максимальное значение почти за полгода.