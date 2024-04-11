Россия вошла в топ-3 стран G20 с самой низкой безработицей

Россия заняла третье место среди стран G20 с самой низкой безработицей по итогам прошлого года. По этому показателю оказались выше только Япония и Мексика, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

В декабре 2023 года безработица в России составила 3%, у Японии и Мексики показатели 2,5% и 2,6% соответственно.

Всего безработица ниже 5% фиксировалась в восьми странах «Большой двадцатки»: в Южной Корее (3,2%), США (3,7%), Великобритании (3,8%), Австралии (3,9%) и Саудовской Аравии (4,4%). Наиболее высокий показатель был зарегистрирован в ЮАР – 32,1%.

В ЕАЭС безработица сократилась на 13%, по данным на конец февраля этого года. В странах пятерки нигде не заняты меньше процента от численности всей рабочей силы.

О рекордно низком уровне безработицы в России президент Владимир Путин говорил на 12 съезде Федерации независимых профсоюзов. «Мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях, меньше 3%. Динамика хорошая. В 2023 году безработица впервые опустилась ниже 3%, составила 2,9%, а в феврале текущего года снизилась еще – до 2,8%», – отмечал глава государства.