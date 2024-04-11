Названа страна, которая закупила у России СПГ больше всех в ЕС в 2024 году

В 2024 году Франция является лидером по закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у России среди стран Европейского союза. Об этом пишет Politico со ссылкой на Аналитический центр исследований энергетики и чистоты воздуха.

Уточняется, что с начала года французская сторона заплатила российской более €600 млн за поставки. Как отмечается, это вызвало недовольство со стороны ряда государств. Так, некоторые из них призывают уменьшить закупки.

В Париже подчеркивают, что определенный объем этого газа поставляется в другие страны Европы. Кроме того, сообщается, что Франция связана с Россией долгосрочными контрактами, выход из которых является трудной задачей.

Назван размер переплаты ЕС за газ из-за санкций против России

По словам представителя министерства экономики Франции, наращивание поставок российского газа обусловлено, в частности, забастовками в еврозоне. Уточняется, что они привели к сильному нарушению нормальных поставок в 2023 году.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и Международного энергетического агентства сообщило, что в 2023 году Литва стала самой зависимой от американского сжиженного природного газа (СПГ) страной ЕС: почти 40 процентов потребляемого ею газа было поставлено из Штатов.