Костин назвал три способа реализовать международные платежи

Глава ВТБ Андрей Костин озвучил три основных направления по созданию функционирующей платежно-расчетной системы между Россией и другими странами.

"Наиболее приемлемый вариант, но в отдаленной перспективе, - многосторонняя финансовая платформа прямых расчетов и прямого обмена финансовыми сообщениями с дружественными странами, например, в рамках БРИКС. Все технические предпосылки для этого сегодня в наличии. Мы считаем, что нынешний год, когда Россия председательствует в БРИКС, мог бы стать отправной точкой для решения этих проблем", - отметил банкир, выступая на съезде Ассоциации банков России.

Еще один вариант, который можно реализовать в достаточно сжатые сроки, - более активное использование во внешнеэкономической деятельности цифровых активов, как российских, так и зарубежных. Однако реализация этой опции потребует внесения ряда изменений в законодательство, регулирующее использование и оборот цифровых активов, а также в Налоговый кодекс и иные акты, уточнил Костин.

"Что касается третьего направления, то к работе в ближайшие месяцы по этой модели нас подталкивает сама жизнь. В ситуации, когда для иностранных контрагентов и их банков (не важно, по какой причине) невозможно осуществлять прямые расчеты и налаживать прямые товарные цепочки с Россией, набор работающих "прямо сейчас" решений невелик. Это либо развитие собственной платежной инфраструктуры на территории третьих стран, либо использование аффилированных банков и разного рода агентских схем. В рамках последних оплата осуществляется как фиатными, так и криптовалютами", - указал Костин.

При этом он отметил, что создание аффилированных банков на территории третьих стран несет инвестиционные риски, а также вопросы с реальным контролем.