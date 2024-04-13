Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 15 по 21 апреля

Курс рубля ждет важного решения правительства, цены на нефть растут второй месяц подряд, индекс Мосбиржи готовится к покорению нового психологического рубежа. Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

"На предстоящей неделе мы ожидаем, что рубль будет торговаться в диапазоне 91-95 руб. за долл., 97-101 руб. за евро, 12,5-13,1 руб. за юань.

В целом факторы за укрепление и ослабление рубля остаются сбалансированными, курс рубля уже полгода остаётся стабильным.

В апреле важным фактором для курса рубля будет решение правительства о том продлевать ли указ об обязательной продаже валютной выручки и на каких условиях. Сейчас эта мера действует до 30 апреля. Предполагаем, что указ будет продлён, но некоторые параметры продажи будут смягчены и экспортёры будут продавать меньше валюты.

Пока же в пользу рубля остаются обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортёров, максимальные за полгода цены на нефть, профицит текущего счета платежного баланса РФ. Банк России сообщил, что благодаря увеличению экспорта профицит текущего счета в марте вырос до $13,4 млрд после $5,2 млрд в феврале и $3,4 млрд в январе.

Также поддержку рублю оказывают высокие рублевые процентные ставки. Полагаем, что на фоне повышенной инфляции Банк России на ближайшем заседании 26 апреля сохранит ключевую ставку 16% и оставит нейтральный сигнал.

Сдерживающими факторами для укрепления рубля остаются геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта".

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

"Цены на нефть отступили от максимальных в текущем году отметок, однако остаются на довольно высоком уровне. Инвесторы отыграли неожиданный позитив от сообщений о повышении Саудовской Аравией отпускных цен в мае для основных потребителей. Второй месяц подряд цены повышаются, что сигнализирует о сохранении дефицита предложения на мировом рынке.

Среди негативных моментов стоит выделить заметное укрепление доллара после публикации данных по инфляции в США за март. Статистика говорит не в пользу более низкого уровня базовой процентной ставки ФРС, что поддерживает американскую валюту.

Отраслевая статистика оказалась близка к нейтральной. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли, но слабее ожиданий, а уровень добычи оставался на историческом максимуме.

Краткосрочные перспективы нефтяного рынка выглядят нейтрально. Напряженность геополитических условий на Ближнем Востоке несколько снизилась, что, вероятно, не позволит нефтяным ценам вернуться к недавним рекордам. В то же время, негативных факторов для рынка сейчас также сложно найти, поэтому более вероятной выглядит консолидация котировок около отметки в 90 долл. за баррель Brent".

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

"Подъем российского рынка на уходящей неделе продолжился, индекс Мосбиржи превысил 3450 пунктов, переписав максимумы с начала 2022 года. Благоприятное сочетание цен на нефть, курсирующих вблизи 90 долл. за баррель Brent, и слабого рубля; позитивный новостной фон компаний и высокие дивидендные ожидания придают уверенности покупателям. Ближайшая цель по индексу Мосбиржи - 3500 пунктов - может быть покорена на будущей неделе при сохранении благоприятствующей конъюнктуры.

Корпоративных событий в ближайшие дни ожидается не так много. Во вторник X5 Group представит операционные результаты за первый квартал 2024 года. На следующий день акционеры ЛСР на всеобщем собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов. В повестке совета директоров ТМК в четверг также значится тема дивидендов за 2023 год. В США стартует сезон отчетности, на следующей неделе квартальные финрезультаты представят Goldman Sachs, The Charles Schwab, J&J, Bank of America, Morgan Stanley, Netflix, Taiwan Semiconductor, Procter&Gamble, American Express и др.

В фокусе внимания инвесторов будут ключевые статданные и публикации - блок макростатистики по КНР, включая оценку ВВП за первый квартал 2024 года, апрельский индекс экономических настроений от ZEW по еврозоне (вторник), ИПЦ европейского региона за март, "Бежевая книга" ФРС (среда). 17-18 апреля состоится саммит лидеров ЕС, не исключаем активизации санкционной риторики".