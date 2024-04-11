Названа предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье

По предварительным оценкам, сумма ущерба от самого сильного за все годы наблюдения паводка в Оренбуржье уже превысила 40 миллиардов рублей.

Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на совещании у президента РФ по ситуации с паводками в регионах. Мероприятие проходит по видео-конференц-связи.

Точная цифра ущерба станет известной после окончания стихийного бедствия.

Как уже писала "РГ", самая напряженная ситуация с паводком в регионе наблюдается в Оренбурге. Сегодня уровень воды в Урале приблизился к 11 метрам. Опасный показатель - 9 метров 30 сантиметров - перекрыт с лихвой.

Уровень Урала у Оренбурга приблизился к 11 метрам

Согласно прогнозам, в течение суток в областном центре будет пройден пик половодья и ситуация выйдет на плато с последующей стабилизацией.