Глава ЕЦБ дал прогноз по уровню инфляции в еврозоне

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард полагает, что в ближайшее время инфляция в еврозоне будет колебаться, после чего постепенно снизится до целевого показателя в 2%. Об этом она сообщила журналистам на пресс-конференции по итогам заседания Совета управляющих ЕЦБ.

"Ожидается, что инфляция будет колебаться вокруг текущего уровня в ближайшие месяцы, а затем снизится до нашего целевого показателя в следующем году из-за более слабого роста затрат на рабочую силу, усиления последствий нашей ограничительной денежно-кредитной политики, а также ослабевающего воздействия энергетического кризиса и пандемии", - сказала Лагард.

Она отметила, что показатели долгосрочных инфляционных ожиданий остаются в целом стабильными, причем большинство из них составляют около 2%.

Лагард подчеркнула, что в ЕЦБ полны решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%.

"Мы считаем, что ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровнях, которые вносят существенный вклад в продолжающийся процесс дефляции. Наши будущие решения гарантируют, что наши процентные ставки останутся достаточно ограничительными столько, сколько необходимо", - заметила она. "В любом случае мы готовы скорректировать все наши инструменты в рамках наших полномочий, чтобы гарантировать возвращение инфляции к нашему среднесрочному целевому показателю и сохранить бесперебойное функционирование трансмиссии денежно-кредитной политики", - заключила глава ЕЦБ.

11 апреля Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение сохранить неизменными три ключевые процентные ставки. Таким образом, базовая процентная ставка сохранена на уровне 4,5% годовых, ставка по депозитам составляет 4%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 4,75%.