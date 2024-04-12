Банки в Китае вводят новые условия для платежей из РФ

Банки в Китае начинают вводить новые условия для платежей из России
Несколько крупнейших банков Китая ужесточили контроль над транзакциями из России.
Для одобрения таких операций Bank of China (занимающий четвертое место по активам среди китайских банков) теперь запрашивает информацию о связях с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, пишет газета "Известия".
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Этот вопрос появился в личном кабинете юридических лиц при проведении операций через интернет-банкинг, сообщил источник из числа российских предпринимателей. Документ также требует другую информацию, включая связь отправителя или получателя с российскими вооруженными силами, военно-промышленным комплексом или военной базой.
Генеральный директор компании "Первая группа" Алексей Порошин подтвердил, что такой полный запрос о деталях транзакции действительно существует. Ответ клиента о том, что операция не связана с указанными регионами или вооруженными силами, позволяет Bank of China избежать ответственности. Это своего рода страховка перед американскими проверками. Кредитные организации Китая начали запрашивать такую информацию с начала 2024 года, даже если транзакция происходит из других стран и в любой валюте. Банки КНР, включая Great Wall West China Bank, задают аналогичные вопросы о связи с определенными регионами и организациями. Если транзакция связана с указанными регионами, китайская сторона, скорее всего, откажет в проведении платежа, заявил эксперт Олег Абелев изданию.