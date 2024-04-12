Bloomberg: Китай решил отменить некоторые украинские поставки

Импортеры Китая приняли решение об отмене поставок кукурузы с украинской территории. Речь идет о нескольких партиях, которые заказали для поставки с апреля по июнь, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, решение об отмене было принято в течение прошедших двух недель. Они отметили, что в дальнейшем могут быть отменены новые поставки.

Ситуации предшествовала просьба китайских таможенников ограничить поставки зарубежной кукурузы в бондовые зоны. С соответствующим требованием они обратились к торговцам, отмечает издание. Целью являлось уменьшение переизбытка предложения на внутреннем рынке и сохранение цен для фермеров перед посевным сезоном.

Подчеркивается, что у торговцев есть возможность осуществлять ввоз кукурузы в бондовые зоны и смешивать ее с другими ингредиентами. Это позволяет получить корм для животных, который потом может импортироваться по более низкой налоговой ставке, говорится в статье.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак заявил, что польская сторона намерена проверять все зерно с Украины, пересекающее польско-украинскую границу.