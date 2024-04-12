Франция и Испания резко сократили поставки вина в Россию

Объем поставок тихих вин из Испании и Франции в Россию снизился в декабре 2023 года на 59% и 58% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, ввоз вин из Италии сократился на 38%, говорится в сообщении Роскачества.

Как отметили эксперты, заметное снижение поставок произошло после введения 1 августа 2023 года повышенной пошлины на вина из недружественных стран. В целом за прошлый год импорт вин из Испании снизился на 11% по сравнению с 2022 годом, из Франции - на 4%, из Италии - на 1%. По прогнозам Роскачества, доля недружественных стран в объеме поставок вин в Россию продолжит снижаться. Вместе с тем, многие страны заинтересованы в работе с Россией.

Например, среди стран БРИКС лидером по экспорту вина в Россию в 2023 году стала ЮАР. Поставки выросли на 25% - до 10,5 млн литров. Впервые с 2018 года была ввезена партия тихих вин из Индии. Рекордный за несколько лет объем поступил из Китая - в пять раз больше, чем в 2021 году. Уже три года в Россию поставляются вина из Бразилии, состоялась пробная поставка из Турции, рассказали в организации.

"Импортеры, в том числе торговые сети, тестируют новые направления, и этот процесс будет продолжаться. Если говорить о значимых объемах, я бы отметил рост поставок из Чили, а из стран ближнего зарубежья объемы Узбекистана, выросшие по сравнению с 2021 годом в несколько раз - с 200 тыс. до 1,5 млн литров", - подчеркнул аналитик WineRetail Антон Носов, слова которого приводят в Роскачестве.

Производство вин в России

В первую очередь импорт вин из недружественных стран заменяется отечественным производством, отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева. По ее словам, за первые три месяца текущего года российские производители нарастили выпуск тихих вин на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 75 млн литров. Объем выпуска игристых вин вырос на 26,5% - до 31 млн литров.

Производство российских вин закрывает уже более 50% спроса на тихие вина и свыше 62% в секторе игристых вин. Доля отечественного вина в продажах будет динамично расти, прогнозируют эксперты.