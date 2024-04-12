В МЭА оценили последствия атак Украины на российские НПЗ

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России могут привести к нарушению баланса на мировом рынке нефтепродуктов.

Такая оценка содержится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Недавняя серия атак дронов на российские НПЗ пока существенно не подорвала глобальные рынки нефтепродуктов, однако сохраняется потенциал для более жесткого баланса на рынке в ближайшие месяцы", - отмечает агентство.

МЭА напоминает, что мировой рынок зависит от поставок российского дизеля, нафты и авиакеросина. При этом, по данным агентства, с конца января под атаки украинских дронов попали более 2 млн баррелей в сутки (б/с) перерабатывающих мощностей в России. В результате около 800 тыс. б/с из них были полностью или частично остановлены.

"Мировая нефтепереработка остается под давлением из-за атак на российские НПЗ, которые привели к сокращению производства более чем на 500 тыс. б/с в марте и апреле. И существует потенциал дальнейшего нарушения баланса во втором квартале 2024 года", - говорится в отчете МЭА.

При этом МЭА обращает внимание на сложности с оценкой влияния на мировой рынок атак Украины на российские НПЗ, поскольку агентству при анализе ситуации приходится опираться на данные "третьих сторон".