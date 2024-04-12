В Польше выступили против перехода на евро

Польский министр финансов Анджей Доманьский заявил, что переход на евро не принес бы пользы экономике Польши. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на эфир Radio Zet.

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Министру задали вопрос, может ли введение евро помочь польской экономике.

«Нет - хотя это, конечно, более сложная проблема. Польская экономика неоднократно получала выгоду от того, что у нас есть своя польская валюта», - ответил Доманьский.

Доманьский подчеркнул, что наличие собственной валюты поддерживает экономический рост страны во времена кризисов.

Польша вступила в ЕС в 2004 году, но национальной валютой страны до сих пор остается злотый.

По правилам еврозоны, для перехода на евро страна должна выполнять ряд требований в течение как минимум двух лет. В частности, дефицит бюджета страны-кандидата не должен превышать три процента от ВВП, уровень инфляции не должен быть заметно выше среднего по трем «лучшим» в этом плане странам ЕС, а курс валюты должен оставаться стабильным.

Некоторые страны отказываются от перехода на евро по собственным соображениям. К примеру, в Швеции проходил референдум по введению европейской валюты, но победили на нем сторонники кроны.