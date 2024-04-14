Какое событие в апреле определит судьбу рубля

В конце апреля заканчивается срок действия президентского указа об обязательной продаже и репатриации валютной выручки экспортерами. Однако единого мнения относительно дальнейшей судьбы данного механизма нет.

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Банк России не считает целесообразным продление указа, а Минфин и Минэкономразвития выступают "за" продление. О том, приведет ли прекращение действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами к ослаблению рубля и какие есть возможные варианты развития событий, рассказали опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Напомним, что введение обязательной продажи валютной выручки сыграло важную роль в стабилизации курса рубля. Тренд на ослабление нацвалюты развернулся 12 октября и рубль перешел к уверенному укреплению в день, когда было объявлено об этой мере. С 11 октября доллар ослаб к рублю на 7%, со 100 до 93 руб. за долл. На сегодняшний день курс рубля уже шестой месяц подряд остается стабильным в диапазоне 88-93 за доллар.

"Объемы продажи валюты российскими экспортерами на внутреннем рынке с октября увеличились - по данным ЦБ, с апреля по сентябрь 2023 года экспортеры продавали валюты в среднем на $7,3 млрд в месяц, в октябре объемы продажи валюты выросли до $12,5 млрд, в ноябре - $13,9 млрд, в декабре - $14,8 млрд, в январе - $12,9 млрд, в феврале - $10,4 млрд, в марте - $12,1 млрд. В целом эта мера позволяет правительству поддерживать стабильный курс рубля и не допускать его чрезмерного ослабления или "переукрепления". В свою очередь, стабильный курс рубля позволяет сдержать инфляцию, сбалансировать интересы экспортеров, импортеров, бизнеса и граждан", - отмечает в беседе с "РГ" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он отметил, что сейчас экспортеры должны зачислять на счета в российские банки не менее 80% полученной валюты и продавать не менее 90% зачисленной выручки. По мнению Васильева, есть несколько возможных сценариев развития событий.

Так, в рамках базового сценария указ об обязательной продаже будет продлен после 30 апреля до конца года, однако параметры продажи (80% и 90%, или сроки продажи) могут быть смягчены, и экспортеры будут продавать меньшие объемы валюты, чем сейчас.

"В этом случае можно ожидать постепенного ослабления рубля. В свои прогнозы на второй квартал этого года мы закладываем средний курс рубля на уровне 96 за доллар, 102 за евро и 13,2 за юань", - отметил Васильев.

При этом аналитик подчеркнул, что период с мая и до конца года обычно менее благоприятный для рубля из-за сезонных факторов. Он напомнил, что с мая месяца возрастает спрос на валюту, в том числе для туристических поездок (например, в Турцию). Также со второго квартала года возрастает спрос на валюту для закупки импорта, для выплат по внешнему долгу. В свои прогнозы на четвертый квартал этого года мы закладываем средний курс рубля на уровне 102 за доллар, 111 за евро и 13,9 за юань.

Есть и второй сценарий - "он более оптимистичный", говорит Васильев. В этом случае указ об обязательной продаже будет продлен (вероятно, до конца года), но именно в текущем виде - то есть без послаблений для экспортеров. Тогда рубль будет более стабильным и крепким.

"В этом сценарии ожидаем, что рубль во втором квартале будет в среднем составлять 95 за долл., 101 за евро и 13,1 за юань. В этом сценарии к концу года ожидаем увидеть 99 за долл., 106 за евро и 13,5 за юань", - предрекает аналитик.

Аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева на вопрос "РГ", следует ли властям продлить действие указа о репатриации валютной выручки, сказала, что в данном вопросе она скорее склонна согласиться с мнением Банка России, который не считает целесообразным продление данного указа.

"Мы солидарны с мнением, что обязательная продажа валютной выручки влечет за собой увеличение издержек экспортеров на конвертацию и новые трудности с трансграничными расчетами, в то время как фактор санкций влияет на операционную деятельность компаний", - отметила она.

Пырьева считает, что потенциальное завершение действия президентского указа приведет к сокращению иностранной валюты на внутреннем рынке, однако не будет первоочередной причиной для ослабления рубля, поскольку фундаментально ключевым фактором, определяющим направление курса национальной валюты, являются показатели платежного баланса России.

"На данный момент поддержку торговому балансу оказывают высокие цены на нефть и дефицит предложения на рынке, что приводит к росту нефтегазовых поступлений в бюджет", - отметила Пырьева.

Тем не менее, аналитик признала, что на более отдаленном горизонте не столь оптимистична в отношении и платежного баланса, и силы рубля.

"Санкционное давление продолжает негативно сказываться на объемах экспорта, тогда как импорт остается на высоких уровнях на фоне сильного внутреннего спроса. Позитив на нефтяном рынке может развернуться в противоположном направлении, и это найдет свое отражение в сокращении притока валюты на внутренний рынок. Мы полагаем, что ближе к концу апреля есть основания ожидать ослабления нацвалюты до 95-100 руб. за доллар США", - прогнозирует Пырьева.

В свою очередь, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер отметил, что на фоне окончания срока указа президента РФ о репатриации валютной выручки экспортеров на рынке в последние дни повысились опасения снижения общего объема предложения валюты на рынке.

"Отсюда и эмоциональный взлет доллара на максимумы конца октября, под 94. Но, по нашим оценкам, нормативы не будут обнулены, возможны лишь некоторые уступки для некоторых экспортеров", - рассуждает Зельцер.

Тем самым ожидания, играющие против рубля, могут попросту не реализоваться, и придется им быстро ретироваться из длинных позиций в валюте, добавил эксперт.

По мнению Зельцера, вариант возврата доллара к 92,5 и ниже сохраняется, а локальное ослабление рубля относим к временной волатильности курса. Он согласился с тем, что эффект от нормативов в гашении валютной турбулентности определенно есть, однако считает, что смысла терять такой действенный инструментарий борьбы с девальвацией и ростом инфляционных ожиданий нет.