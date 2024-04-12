Белорусский Минсельхоз повысил цены на молочные продукты для России

Минсельхоз Белоруссии повысило минимальные цены на отдельные товары для России. С сегодняшнего дня молоко и сливки в твердых видах (в том числе сгущенные, в порошке и гранулах) нельзя продавать в Россию дешевле 345 рублей за кг. Цена увеличилась на 5 рублей.

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Стоимость иной молочной продукции при поставках в Россию, как и цены для других стран, остались без изменений.

В России может появиться новый налог

В этом году Минсельхоз Белоруссии уже трижды повышал минимальные цены на молочные продукты для российского и мировых рынков.