Действующую главу МВФ Георгиеву избрали на второй срок

Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева была избрана исполнительным советом организации на второй срок. Об этом говорится в заявлении МВФ.

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Уточняется, что решение совета было принято консенсусно. Второй срок Георгиевой продолжительностью в пять лет начинается 1 октября этого года.

Сама Георгиева выразила признательность исполнительному совету МВФ за оказанное доверие и поддержку.

"Я с нетерпением жду возможности продолжать служить нашим членам вместе с высокопрофессиональными и преданными своему делу сотрудниками МВФ", – отметила она.

Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подтвердил, что уходит в отставку с должности лидера партии "Фине Гэл" и главы правительства. Он останется на посту до тех пор, пока его преемник не сможет вступить в должность.

До этого венгерский парламент избрал председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока на пост президента республики. Решение было принято в первый день весенней сессии.