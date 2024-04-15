Названы последствия санкций США и Британии против российских металлов

Новые санкции США и Великобритании приведут к увеличению поставок российского металла в Китай, ровно как раньше западные рестрикции укрепили позиции РФ как главного поставщика энергоресурсов в КНР. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, поставки РФ ключевых сырьевых товаров в КНР также "повысят роль Шанхая как площадки для установления цен на материалы, имеющие решающее значение для мировой экономики".

Запрет Лондонской биржи металлов (LME) на торговлю российскими металлами, произведенными после 13 апреля 2024 года или после этой даты, "вероятно, приведет к еще большему росту китайского импорта". Шанхайская фьючерсная биржа также остается единственной крупной товарной торговой площадкой в мире, которая принимает российские поставки алюминия, меди и никеля.

По оценке китайской финансовой компании Guotai Junan Securities, новые санкции "будут способствовать увеличению экспорта российского металла в страны за пределами юрисдикции США и Великобритании, особенно в Китай". Дополнительные поставки также будут стимулировать экспорт металлов, произведенных в Китае, поскольку в пределах его границ будет накапливаться больше материалов, говорится в сообщении брокера. КНР стал крупнейшим в мире производителем рафинированной меди и алюминия и крупным игроком на рынке никеля благодаря инвестициям в Индонезию.

Китайские импортеры воспользовались стратегическим союзом Пекина с Москвой, чтобы получить скидки на ключевые сырьевые товары, платя в юанях, с целью обойтись в торговле без доллара. Это поспособствовало стремлению Китая "сместить доллар с позиции мировой резервной валюты", отмечается в публикации.

Санкции против РФ

12 апреля Великобритания и США расширили санкции в отношении России в сфере торговли металлами, которые предполагают, что LME и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля на своих складах за счет поставок сырья российского происхождения. В совместном заявлении Лондона и Вашингтона отмечалось, что вводимые ограничения не касаются имеющихся запасов российских металлов на складах обеих бирж, с которыми по-прежнему можно будет осуществлять торговые операции. Однако обе площадки больше не смогут приобретать российскую медь, алюминий и никель.

В декабре прошлого года Великобритания полностью запретила импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения. В США аналогичный запрет начинает действовать сейчас, но не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.